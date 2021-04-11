الكويت ترفض السماح للبوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم.. تفاصيل

كشف مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، عن رفض إدارته طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم في البلاد.

وقال العوضي في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية إن "الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية"، لافتا إلى منعها هذا الفعل منذ مطلع الثمانينات حتى الآن.

وأضاف أن هذا الرفض يأتي باعتبار أن الكويت دولة إسلامية، وتحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته.

وشدد العوضي على أن "من يرغب بحرق الجثة فعليه تسفير الجنازة إلى بلده وحرقها هناك، وليس في الكويت".

ولفت إلى أن "الإدارة تطبق الاشتراطات الصحية في جميع المقابر من دون استثناء، وتسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يتم السماح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن".