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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إيراني يكشف تصدير بلاده أدوية مشعة لدول عربية

إيران توسع عملياتها
إيران توسع عملياتها الانتاجية بالطاقة النووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إنهم أصبحوا الآن من الدول المنتجة والمصدرة للأدوية المشعة في العالم، وإن إيران تقترب من صنع  الطاقة النووية في مجالات عدة، وذلك في استعراض لأحدث الإنجازات في مجال التكنولوجيا النووية التي دشنتها إيران أمس، السبت، وفق ما ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية.

 

وذكر صالحي أن "غالبية الإنجازات التي تم تدشينها، والبالغ عددها 133 إنجازا، تتعلق بالمجالات الزراعية، منها أنظمة الإشعاع لتعقيم وإطالة عمر المنتجات الزراعية، بما في ذلك التمور وغيرها"، مضيفا أن "هنالك قسما من الإنجازات يتعلق بمجالات الصحة".

 

وتابع صالحي: "إن إنتاجنا من الأدوية المشعة يزداد كل عام، وعلى سبيل المثال قمنا بإنتاج دواء مشع تبلغ قيمة مثيله الخارجي 15 ألف يورو".

 

ولفت إلى أنه "لدى إيران مشروع تترا البالغ قيمة معداته 60 مليون يورو، لإنتاج الأدوية الإشعاعية، وستفتتح مرحلته الأولى في سبتمبر المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط".

 

ونوه رئيس منظمة الطاقة الذرية: "لدينا الآن 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي، حيث نمتلك IR8، وIR9، وIRS، وIR5، وIR7، الناشطة في الوقت الحاضر".

 

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية تصدير بلاده لهذه الأدوية لدول عربية  وأوروبية قائلًا: "إننا نقوم في الوقت الحاضر بتصدير الأدوية المشعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية".

 

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