عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: الاستمرار في تحديث شبكة الغازات يدعم جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال الجولة التفقدية

تفقد  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع محطة ضواغط غاز دهشور التى تعمل على تأمين استهلاك الغاز الطبيعى كوقود لجنوب مصر فى ظل خطة التنمية المستدامة للدولة والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، حيث تعد المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادى.


وأكد الوزير على الاستمرار فى تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً يدعم جهود الدولة فى التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالسوق المحلى والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ومواكبة خطة التنمية المستدامة وزيادة جذب الاستثمارات .

 

اقرأ أيضا:
البترول: القطاع اتخذ خطوات سريعة لنشر محطات تحويل السيارات بالغاز

وأشار  إلى أهمية تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة بمحطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور ضمن الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشبكة القومية ، ووجه بالإسراع فى تنفيذ المشروع الذى يعمل على زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثى الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية حوالى 18 مليون متر مكعب غاز يومياً ليبلغ إجمالى قدرة المحطة حوالى ٤٦ مليون متر مكعب غاز يومياً ، حيث توفر المحطة مرونة كبرى فى تشغيل الشبكة القومية التى تمثل ركيزة مهمة في البنية الأساسية فضلاً عن توافر الكفاءات من الكوادر البشرية لمصر التي تدعم تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بالإضافة الى الاستمرار في تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعى ومشروعات التنمية بصعيد مصر.


ونوه الملا،خلال افتتاح المبنى الإدارى الجديد بالمنطقة،إلى أنه من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسى "الناتا"، مثمناً دور تلك الأصول وأهميتها فى توفير مرونة أكبر فى تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية،  وأشاد بأعمال التطوير بالمنطقة، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا. 


وأشار الملا إلى أن  محطة ضواغط الغازات التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية" جاسكو" من المشروعات الرائدة فى المنطقة اقتصادياً وبيئياً وخدمياً،خاصة مع تنفيذ النظام الجديد لرفع كفاءة الطاقة بالمحطة والذى يعتمد على إعادة استغلال الحرارة الناتجة عن التوربينات الغازية الأربعة الحالية وكذلك الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية الجديدة  .
 

وأشاد الوزير بالدور الحيوى لشركة جاسكو فى إدارة الشبكة وتأمين إمدادات الغاز على مستوى الجمهورية  ومواكبتها استراتيجية تحديث وتطوير قطاع البترول التى يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار ، خاصة مع التوسع الكبير الذى يشهده استخدام الغاز الطبيعى كمصدر طاقة رئيسى .


من جانبه،أكد المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو أن مشروعات الشبكة القومية للغازات الطبيعية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى إطار استراتيجية الوزارة للتحديث والتطوير وفى ظل التوسع الحالى فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى السوق المحلي، مشيراً إلى أن المحطة الحالية بها 4 توربينات ضغط  وأن المحطة التى أنشئت لتأمين تزويد الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى ومحطات الطاقة فى صعيد مصر للمساهمة فى خطة الدولة لتنمية منطقة الصعيد تشهد تنفيذ مشروع جديد لإضافة وحدتى توربينتى ضغط جديدتين وتزويدهما بوحدات تعمل على تحويل عادم التوربينات لطاقة كهربائية في إطار الالتزام باستراتيجية الوزارة وخطط الدولة لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وزيادة كفاءة الطاقة .


رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونائبيه للتخطيط والمشروعات والعمليات والشبكات المهندس أحمد محمود والمهندس ياسين محمد والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر .

 

WhatsApp Image 2021-04-11 at 9.59.32 AM(1)
WhatsApp Image 2021-04-11 at 9.59.32 AM(1)
WhatsApp Image 2021-04-11 at 9.59.32 AM(2)
WhatsApp Image 2021-04-11 at 9.59.32 AM(2)
WhatsApp Image 2021-04-11 at 9.59.32 AM
WhatsApp Image 2021-04-11 at 9.59.32 AM
المهندس طارق الملا المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية مال واعمال الغاز الطبيعى جنوب مصر

ترشيحاتنا

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

زاهي حواس : مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر هرم مصرى جديد

خاص| أول تعليق من رئيس مولودية الجزائر على اتهامات التواطؤ مع الترجي

فيديوجراف | مشوار أبلة فاهيتا من الويبة لعروض الأزياء

نائباً عن الرئيس .. محافظ القاهرة يشهد احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان

أبو الغيط في بغداد.. ماذا حمل في حقيبته ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

استشاري مناعة : مشروب رمضاني يحمي من الإصابة بفيروس كورونا .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد