فيديوجراف | مشوار أبلة فاهيتا من الويبة لعروض الأزياء

تعتبر الدمية أبلة فاهيتا من أشهر الدميات في الوطن العربي نظرًا لما اشتهرت به من تصريحات جريئة منذ ظهورها الأول على موقع اليوتيوب في عام 2010 والتي أثارت الجدل عدة مرات بسبب ما تقوم ببثه من خلال مقاطع الفيديو وسخريتها من الفنانين والأحداث الجارية حينها.

قرّر القائمون على تحريك هذه الدمية تطويرها والتغيير من شكلها بعد أن أثارت الجدل وأصبحت محلاً للشبهات بسبب التصريحات التي أدلت بها والتي اعتبرها البعض أنها تحمل الغاز وتحث على إثارة البلبلة في ذلك الوقت ومع مرور الوقت أصبحت أبلة فاهيتا الأشهر في الوطن العربي بسبب ما تقدمه من برامج ساخرة تقوم من خلالها على استضافة المشاهير وإجراء الحوارات بشكل طريف معهم حتى تطورت وأصبحت تقوم بتقديم عروض الأزياء لأشهر المجلات العالمية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تطور أبلة فاهيتا حتى وصلت لأشهر مقدمي عروض الأزياء من خلال الفيديوجراف التالي: