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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة الكحول وجل مطهر في حملة بالغربية

الحملات في الغربية
الحملات في الغربية

تمكن أعضاء حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة ، بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ، من ضبط  مخزن غير مرخص لتعبئة الكحول و جيل مطهر الأيدى بكميات ٣٧٧٧ عبوة ممتلئة مختلفة الأحجام والأشكال ، وكمية من العبوات الفارغة ١٠٠٠ عبوة، وكذلك ٢٠٠٠ كرتونة فارغة وكمية من الاستيكرات المعدة للصق على العبوات الفارغة    
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

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و شددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، على ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن الغير مرخصة وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لتعبئة وتخزين المطهرات الخاصة بمكافحة فيرس كورونا من الكحول والجيل مطهر للأيدى مجهولة المصدر بدائره قسم أول طنطا.


ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم؛ لشن حملة مشتركة يقودها منى شبل مدير التفتيش الصيدلي، ومفتشو الصيدليات، ود.هيثم غرابه و د.هشام لملوم.

 

وذلك بالاشتراك مع  السيد الحوالة، ومحمد صلاح ومحمد الخولى مفتشى التموين بمديرية تموين الغربية حفاظا علي الصالح العام .

ضبط مخزن غير مرخص لتعبئه الكحول وجيل مطهر في حملة رقابية الغربية

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ضبط مخزن أدوية اختبار حمل بشارع اخبار الغربية

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