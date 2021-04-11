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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ألف سلامة يا حبيبي.. سعد سمير يدعم تريزيجيه بعد اصابته

صدى البلد

وجه سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، الدعم لصديقه محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بعد خروجه من مباراة أمس، السبت، مصابا.
 

ونشر سعد سمير، عبر ستوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “‘إنستجرام” صورة لـ تريزيجيه وعلق عليها قائلا: “ألف سلامة عليك يا حبيبي ”.

 

وحقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على ضيفه أستون فيلا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتمكن أستون فيلا من خطف هدف التقدم في اللقاء، خلال الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما مرر مكجين تمريرة سحرية وصلت إلى أولي واتكينز مهاجم الفيلانز، الذي سدد الكرة بيسراه قوية سكنت شباك الحارس أليسون.

 

وتمكن ليفربول من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، عن طريق هجمة مرتدة منظمة من لاعبي ليفربول، لتصل الكرة في النهاية إلى روبيرتسون الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس مارتينيز صد الكرة وعادت إلى صلاح الذي أودع الكرة في الشباك محرزا هدف التعادل للريدز. 
 

وسجل أرنولد هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

وأهدر تريزيجيه فرصة لإحراز الهدف الثاني لليفربول، بعدما مرر واتكينز الكرة إلى تريزيجيه الذي سدد كرة رائعة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس أليسون.

 

وتعرض تريزيجيه لإصابة في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بعدما تدخل عليه أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، وظل النجم المصري في أرض الملعب يتلقى العلاج، ولكنه لم يستطع إكمال المباراة وقرر المدرب دين سميث إخراجه والدفع بجاكوب رامسي بدلاً منه في الدقيقة 82، وخرج تريزيجيه باكياً بسبب الإصابة التي تعرض لها.

 

وارتقى ليفربول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 52 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.
 

محمود تريزيجيه تريزيجيه النادي الأهلي سعد سمير أستون فيلا الإنجليزي

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