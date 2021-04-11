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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجرئ .. أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أسماء جلال ، في الصورة بإطلالة جرئية، حيث ارتدت فستان أسود قصير ، وظهرت بشعر منسدل علي الأكتاف.

يذكر أن أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu. 

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

"أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

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