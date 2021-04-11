حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح نارى بالقناطر الخيرية

أمرت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح نارى.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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السيطرة على حريق شب فى الهيش والبوص بكفر شكر



وألقت مباحث القليوبية ، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش ونصف كيلو بودرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتردد عاطل على دائرة المركز، لترويج المواد المخدرة على عملائه على نطاق واسع.



وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى "ف. م"، 30 عام عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش) ونص كيلو من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتة الآثمة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب بمساحة كبيرة من الهيش والبوص مجاورة لمصنع ورق وإحدى الاستراحات والكافتيريات على طريق بنها - كفر شكر، حيث جرت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاروة دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وامرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتقدير الخسائر والتلفيات.



وتلقى اللواء فخر الين العربي مير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل على طريق بنها كفرشكر بمنطقة برج الدقهلية، ومجاور لأحد مصانع الورق.



وتم أخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وانتقلت 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي تبين نشوبه في مساحة كبيرة من الهيش والبوص مجاورة لمصنع ورق وكافتيريا برج الدقهلية.



وتم السيطرة على ألسنة النيران وجارى تبريد المكان دون أن تمتد النيران للممتلكات والمصنع المجاورين لمكان الحريق ودون خسائر في الأرواح أو الممتلكات ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة بالمنطقة ما تسبب في اشتعال النيران.



من جانبها حددت محكمة جنايات بنها اليوم، جلسة 13 أبريل الجاري للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بمجزرة السيفا والتي قام بها شاب مريض نفسي بطعن 6 من أهل قريته ما أسفر عن مقتل 2 منهم وإصابة 4 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين الى المستشفى.



وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي عندما طعن المتهم "أحمد.ج.ع " بقربة السيفا التابعة لطوخ في القليوبية عددا من أفراد قريته بسكينتين كان يحملهما مما أدى إلى وفاة الدكتور ضياء عبدالعظيم ومحمد عبدالعليم وإصابة 4 آخرين إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهم "أحمد.ج.ع" جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات ما أدى إلى وفاته.واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.