الكويت: رفع نسبة دوام موظفي التعليم إلى 50% خلال رمضان

لتراكم المعاملات..

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بالكويت، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية التابعة لها.

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، طلبت الوزارة من ديوان الخدمة المدنية، الموافقة على رفع نسبة دوام الموظفين إلى 50% بدلاً من 30، وذلك في القطاعين المالي والإداري فقط.

وحسبما ذكر مصدر تربوي، أوضحت الوزارة سبب ذلك، حيث أرفقت في كتابها مبررات رفع النسبة، ومنها تراكم المعاملات بشكل كبير في بعض القطاعات الخدمية وكثرة الإعفاءات الطبية لدى الموظفات.

ولفت إلى أن العمل في ديوان عام الوزارة بهذه النسبة، يتم للمرة الأولى خلال شهر رمضان.

