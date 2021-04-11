تخصيص 10% من إجمالي سندات الطرح الخاص للاكتتاب بدون حدود دنيا لتنشيط التداول بالسوق الثانوية للسندات

الرقابة المالية تشترط:

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن إصدار رئيس الهيئة القرار رقم (57) لسنة 2021 بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تمت إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأية حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.



وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات له اليوم، الأحد، أن إجراء التعديل قد استهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات، وذلك من خلال تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين.

وذكر أن الشريحة الأولى تمثل نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات وتكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه، أيهما أقل، للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه أيهما أقل.

اقرأ أيضا:

الرقابة المالية :3.81 مليار جنيه إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال يناير الماضى



وأضاف أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة ويتم استثناؤها من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوية.



وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن التعديلات في نسب طرح السندات تأتى كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصرية لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوية.



جدير بالذكر أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية باستبدال المادة (12 – البند ج - 3)، وأصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية “تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد بتعيين الممثل القانوني لها معتمدا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب”.