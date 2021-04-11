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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص| أول تعليق من رئيس مولودية الجزائر على اتهامات التواطؤ مع الترجي

صدى البلد

رد عبد الناصر الماس رئيس نادي مولودية الجزائر على اتهامات التواطؤ مع الترجي، لإقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال عبد الناصر الماس في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” نستحق التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مشوار محترم في دور المجموعات، وحظ أوفر لنادي الزمالك المحترم خلال الفترة المقبلة".

 

وعن اتهامات التواطؤ، أوضح عبد الناصر الماس: "نحن فريق محترم ولا نتعامل بهذه الطرق، لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام الترجي، ومشوارنا من البداية دليل على ذلك، مولودية الجزائر لم يكن بحاجة إلى هدية من أحد".

 

كان عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أعلن أمس، السبت، أن النادي سيتقدم باحتجاج إلى الكاف، بسبب ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر.

 

وأوضح الدرديري، أن ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر بعيد تماما عن كرة القدم، وأن الزمالك لن يصمت على ما حدث.

 

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز على تونجيث السغنالي، وذلك بعد تعادل الترجي مع مولودية الجزائر، حيث كان يحتاج الفارس الأبيض إلى هزيمة المولودية بأي نتيجة من أجل الصعود.

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