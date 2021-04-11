فانوس ربات البيوت.. ضد الكسر وينافس بقوة قبل استقبال رمضان |شاهد

انتشرت في أسواق محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم، أشكال مختلفة من الفوانيس، والتي تعتبر أيقونة الشهر الكريم.



من بين الأشكال المبهجة والمختلفة، نافس بقوة الفانوس الخرز والذي يطلق عليه فانوس ربات البيوت ، بألوانه الزاهية وسعره الزهيد بالمقارنة بالأشكال الأخرى التي تجسد شخصيات كرتونية محببة للأطفال بأسعار مبالغ فيها.



وتقول هالة محروس، ربة منزل، إن فانوس ربات البيوت أو الفانوس الخرز، يحتاج صبرًا ودقة لإتقانه، والجديد هذا العام كتابة الأسماء حسب الطلب.



وأضافت: "كمان معاه ضمان مدى الحياة، يعني يقع من الدور العاشر، يطلع سليم، معروف بيننا أن فانوس ربات البيوت فانوس ابن مصر وضد الكسر جدًا، يقعد بالسنين وبيتغسل، غير بقى ألوانه وفيه وحدة صوت بتغنى رمضان جانا".



ويقول محمد عبد الوكيل، تاجر، إن الفانوس الخرز هو فانوس النفس الطويل، يشغل بالصبر، ويستلزم الدقة، مضيفا أنه يعرف بين الباعة بـ “فانوس ربات البيوت”، لأن من يقوم بصناعته سيدات متفرغات، مشيرًا إلى أنه ينافس بقوة في رمضان 2021، لجمال شكله ومتانته، بالإضافة إلى انخفاض أسعاره بالمقارنة بباقي الأشكال.

وتوضح فوزية بركة، ربة منزل، أنها تشغل مجموعة من الفوانيس خلال العام من رمضان لرمضان الذي يليه، حيث تحرص على شراء الخرز ومستلزمات الفوانيس من المحال التجارية بالقاهرة، لتبدأ في صناعته على مدار العام، وتقوم بطرحه قبل شهر من استقبال شهر رمضان الفضيل.



ويؤكد صلاح محمود، تاجر، أن فانوس ربات البيوت شكل من أشكال الابتهاج والفرحة بشهر الصيام، ويحرص الكثيرون على شرائه مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وعادة ما تستخدم الفوانيس لتزيين الشوارع والبيوت، مشيرا إلى ظهور أشكال وألوان من الفوانيس.



فيما تقول إلهام علي، ربة منزل، إنها حرصت على القيام بمشروع مربح يعينها على ظروف الحياة المادية وإضافة دخل لها ولأولادها، من خلال شراء مجموعة من الخرز وشغلها لصناعة فوانيس وبيعها للتجار مع احتساب ربح بسيط مضافا لقيمة التكلفة.



وأشار سالم غيط، مواطن، إلى أن فانوس ربات البيوت أو الفانوس الخرز يتمتع بمتانة كما أنه غير قابل للكسر، لذلك حرص على شرائه لأطفاله لسهولة الحفاظ عليه.

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