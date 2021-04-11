الرئيس السيسي يؤكد: الأمن المائي المصري جزء من الأمن القومي العربي .. سلالة كورونا تخترق لقاح فايزر .. وأول زيارة لمسئول في إدارة بايدن إلى إسرائيل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت اليوم

الكويت ترفض السماح للبوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم .. تفاصيل

دراسة إسرائيلية: سلالة كورونا جنوب الأفريقية قادرة على اختراق لقاح فايزر

الصحة : 7 مراكز جديدة للتطعيم من كورونا

جريمة قتل إثيوبية تهز بيروت .. أشلاء بشرية في حقيبة

حادث في منشأة نووية وسط إيران

ترامب : سأساعد حزبي الجمهوري على استعادة الكونجرس العام المقبل

السعودية تعدم 3 جنود بعد إدانتهم بتهمة «الخيانة العظمى»

سلّطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسّع على الشأن المصري.

محليًا، قالت صحيفة "الراي"، إن مدير إدارة شئون الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، كشف عن رفض إدارته طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم في البلاد.

وقال العوضي في تصريح للصحيفة الكويتية، إن "الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية"، لافتا إلى منعها هذا الفعل منذ مطلع الثمانينات حتى الآن.

وأضاف أن هذا الرفض يأتي باعتبار أن الكويت دولة إسلامية، وتحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته.

ومن صحيفة "الوطن"، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، عن تقديم خدمة تطعيم فيروس كورونا، عبر 7 مراكز إضافية جديدة للرعاية الصحية الأولية ابتداء من اليوم الأحد.

أما في الشأن المصري، فقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مباحثاته مع نظيره التونسي قيس سعيد عكست إرادتهما المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تناولت قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، لافتا إلى أن الرئيس التونسي ثمن من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

عربيًا، قالت صحيفة "الوطن، إن جريمة بشعة شهدها لبنان، ظهر أمس السبت، راحت ضحيتها عاملة إثيوبية، لتثير الجدل والغضب من قبل المنظمات الإنسانية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه عثر بعد ظهر السبت، على حقيبة أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال في بيروت، تحتوي على أشلاء بشرية، وعلى الفور حضرت الأدلة الجنائية والقوى الأمنية وفرضت طوقا في المكان.

وتبين أن الجثة تعود لعاملة من الجالية الأثيوبية، وعثر داخل الحقيبة على يديها وأرجلها مقطعة.

ومن صحيفة "الأنباء"، نفذت السلطات السعودية أمس، حكم الإعدام بحق 3 جنود بتهمة "الخيانة العظمى"، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجنود محمد بن أحمد بن يحيى عكام وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي أقدموا على «ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية».

عالميًا، ذكرت صحيفة "الراي"، أن دراسة في إسرائيل أظهرت أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا تستطيع "اختراق" لقاح فايزر-بيونتك إلى حد ما، وذلك رغم انخفاض نسبة انتشار السلالة داخل إسرائيل وعدم إخضاع الدراسة لتقييم نظراء.

وأوضحت أن انتشار السلالة بين المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح كان أعلى ثمانية أمثال نسبته بين المصابين غير المحصنين وذلك بواقع 5.4 إلى 0.7 في المئة.

وقال الباحثون إن ذلك يشير إلى أن اللقاح أقل فعالية مع السلالة الجنوب أفريقية مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس، وكذلك السلالة المكتشفة في بريطانيا.

ومن صحيفة "الوطن"، قال دبلوماسيون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وصل إلى إسرائيل اليوم الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن.

ومن المقرر أن يبحث أوستن عدداً من القضايا الإقليمية والصفقات العسكرية مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته التي تستمر يومين.

أما صحيفة "الجريدة"، فقالت إن حادثًا وقع صباح اليوم الأحد في مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، لكنه لم يسفر عن ضحايا أو تلوث.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن "مجمع الشهيد احمدي روشن تعرض لحادث فجر الاحد"، على مستوى "شبكة توزيع الكهرباء".

ومن صحيفة "القبس"، أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعضاء في الحزب الجمهوري، أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل، لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.