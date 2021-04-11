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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس البرلمان يطالب النواب بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

شدد  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء، أهمية الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كل يوم تعلن الإصابات والتي أصبحت في تزايد.

وأكد خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان،  أهمية الالتزام بالتباعد قدر المستطاع وكذلك ارتداء الكمامات حفاظا على صحة الجميع.

على جانب آخر أعلن رئيس البرلمان ، ضوابط الحديث أثناء مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، قائلا: الجدول مزدحم للغاية وعلى الجميع الالتزام بالموعد المخصص لكل نائب أثناء الحديث.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سيتم قطع الصوت على النائب في حال تجاوز المدة المحددة، مشيرا إلى أنه مع دخول شهر رمضان أيضا لابد من الجميع الالتزام بكافة ضوابط الحديث.

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