وزير الري يتحدث عن الملء الثاني لـ سد النهضة: خطة للتعامل مع أسوأ الفروض.. ومن مصلحة إثيوبيا حل الأزمة

في لقاء مع عمرو أديب

حل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، أمس السبت، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية عبر فضائية MBC مصر، وتحدث عن مستجدات أزمة سد النهضة وخطة الدولة المصرية للتعامل مع أسوأ الفروض مع الجانب الإثيوبي.



وزير الري عن الملء الثاني لـ سد النهضة: وضعنا خطة للتعامل مع أسوأ الفروض

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن مصر وضعت السيناريوهات اللازمة للتعامل مع ملف سد النهضة، وخطة للتعامل مع أسوأ الفروض، وهي أن إثيوبيا سوف تقوم بالملء وسيحدث لدينا جفاف وهذا السيناريو تم وضع خطة له.

وأوضح وزير الري، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “أم بي سي مصر“: ”لدينا قدرة عالية على امتصاص الصدمات التي يمكنها أن تؤثر علينا بسبب أزمة سد النهضة”، مؤكدا أن الجهات الدولية تستشعر أن هناك خطرا على مصر والسودان بسبب سد النهضة، وهذا ما سيجعهلم يتدخلون في هذه القضية لحلها.

وأضاف وزير الري أن المواطنين عليهم مسئولية وهي الحفاظ علي المياه وترشيدها.



وزير الري: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بالملء الثاني لـ سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن إثيوبيا لديها مشاكل داخلية وبالتالي تعمل على تغطيتها بفكرة الملء الثاني لسد النهضة، حتى لو يستفيدوا منه.

وأوضح وزير الري، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه وارد أن يحدث خطأ فني أثناء عملية الملء الثاني، خلال تشغيل التربينات وهذا الخطأ مهما كان بسيطا يمكن أن يتسبب في كارثة ويعاودوا الملء من جديد.

وأضاف وزير الري أن إثيوبيا ستقوم بالفعل بالملء الثاني لسد النهضة، وهذا لتهدئة الأوضاع الداخلية.

وزير الري عن أزمة سد النهضة: أنا في الهم ده من 2006

أوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الخلافات القائمة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بسبب التناقض وعدم الالتزام.

وقال محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بيتفقوا على حاجة، وبعدها بربع ساعة يقولوا ديه ذلة لسان".

وأضاف أن كل الجهات المعنية والوزارات المسئولة وباقي أجهزة الدولة وضعت السيناريوهات عن ملء السد، ويتم الاستعداد لذلك.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه حضر العديد من المفاوضات، قائلاً: “أنا في الهم ده من 2006، وإحنا صبرنا كتير وبالنا طويل”، مؤكداً أنه من الطبيعي الحرص على مصالح الجميع.

وأوضح وزير الري أن حصة إثيوبيا من المياه تبلغ حوالي 150 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن الرئيس الإثيوبي يروج العديد من الشائعات، من ضمنها أن "مصر لديها نصيب الأسد من المياه".



وزير الري لـ إثيوبيا: لسنا ضد التنمية ولا نريد حدوث مشاكل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تعليقا على الشائعات في الخارج التي تدار حول ملء السد، إن مصر جاهزة للتعامل مع أي مشكلة سواء قبل الملء أو بعده.

وأضاف وزير الري خلال لقائه مع برنامج “ الحكاية “ المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: ”البديل الأساسي لفشل المفاوضات، هو الاتفاق معهم، ولكن المشكلة التي تواجهنا الآن هي عدم وجود ثقة”.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن تبادل المعلومات يكون نتيجة لتطبيق الاتفاق، ولكن إثيوبيا ترفض وتهرب من الاتفاق، مشير إلى أن ما تفعله ‘ثيوبيا هو هروب من الإلزام والالتزام، بالإضافة إلى أنها ترفض وجود وسطاء دوليين، موجهاً سؤالاً لرئيس إثيوبيا: “هل تريد أن تكون دائماً هناك حالة تربص أم استقرار؟”.

وأكد وزير الري أن “قيام حرب كلمة صعبة، ولا نستطيع تأييدها، ولكن حدوث الحرب يتطلب استنفادا لخطوات كثيرة، وهي على سبيل المثال فشل المفاوضات، وفشل تدخل الجهات الدولية، والجهات الإقليمية”.

واختتم: “نحن لسنا ضد التنمية، ولا نريد حدوث مشاكل، ونتمنى أيضاً عدم حدوث مشاكل لنا”.

وزير الري: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بالملء الثاني لـ سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن إثيوبيا لديها مشاكل داخلية وبالتالي تعمل على تغطيتها بفكرة الملء الثاني لسد النهضة، حتى لو يستفيدوا منه.

وأوضح وزير الري خلال لقائه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه وارد أن يحدث خطأ فني أثناء عملية الملء الثاني، خلال تشغيل التربينات، وهذا الخطأ مهما كان بسيطا يمكن أن يتسبب في كارثة ويعاودوا الملء من جديد.

وأضاف وزير الري أن إثيوبيا ستقوم بالفعل بالملء الثاني لسد النهضة، وهذا لتهدئة الأوضاع الداخلية.

وزير الري: إثيوبيا غير جاهزة للوصول إلى أي اتفاق بشأن سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تمت مناقشة الأمور والتفاصيل المتعلقة بملء سد النهضة بين البلدين، ولكن إثيوبيا غير جاهزة للوصول إلى أي اتفاق.

وأضاف وزير الري خلال لقائه ببرنامج "الحكاية " المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "إحنا مش هنقعد نضيع وقت بعض، إما نقعد مع بعض عشان نوصل لنتيجة، والتفاوض يبقى ليه هدف، أو ملهاش لازمة، وده غير مقبول أيضاً".

وأوضح أنه عند حدوث الملء الثاني لسد النهضة، ستقل حصة مصر من المياه، مشيراً إلى أنها ستقل لحظياً، حسب الكمية التي سيتم ملؤها.

وتابع وزير الموارد المائية والري أن هناك متابعة للأمطار بصفة يومية، بالإضافة إلى النظر في التنبؤ طويل المدى، ومؤشرات الفيضان، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك تحسن في المؤشر، ولكن من الممكن أن يتجه المؤشر نحو الفيضان، أو الجفاف.

واستطرد وزير الري: “نتابع، ونجهز للتعامل مع أي نوع من الفيضانات، لأن هناك مخاطر في مواجهة الفيضان أو الجفاف”.



وزير الري: الملء الثاني لسد النهضة ليس كارثة ونستطيع التعامل معه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الملء الثاني لسد النهضة ليس كارثة، ونستطيع أن نتعامل معه، ونخفف من آثاره، موضحا أنه من الممكن أن يكون كارثة في المدى البعيد.

وأضاف وزير الري، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بالنسبة لمصر، فإن أكثر ما تواجهه بسبب ملء السد، هو الجفاف الممتد، مشيراً إلى تعقيب الرئيس الإثيوبي حول هذه المشكلة، قائلاً: “قالي لو حصل جفاف، وقتها نبقى نتناقش”.

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن مصر تهتم بتنمية إثيوبيا والعمل على إزالة وتقليل الفقر داخلها، نافياً حدوث حرب بين البلدين، قائلاً: “مش عايزين نضطر لحاجات متطرفة”.

وأوضح أن السودان تعتبر المتضرر الأول عند ملء السد مثلما حدث في المرة السابقة، منوها إلى أن هناك عدم ثقة تجاه إثيوبيا.



وزير الري: من مصلحة إثيوبيا حل أزمة سد النهضة بالتفاوض والاتفاق

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن من مصلحة الجانب الإثيوبي ومن مصلحة مصر والعالم بأكمله أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية " المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن هناك حوالي 40 مليون مواطن، معيشتهم تعتمد على الزراعة، وأن ملء السد وتقليل حصة المياه في مصر، سيؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث، من ضمنها: الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والمظاهرات.

وأكد وزير الموارد المائية والري أنه لذلك الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وأخذت الاحتياطات للتصدي لأي كارثة، مشيراً إلى أنه يجب ترشيد المياه على جميع المستويات، سواء في الزراعة، أو المنازل، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأوضح وزير الري أنه من المتوقع حدوث مفاوضات أخرى مع إثيوبيا ولكن باتفاقية، مشيراً إلى أنه إذا لم يحدث اتفاق وتفاوض، ستكون المشاكل على الجميع وليس مصر فقط.