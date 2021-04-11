بمكياج جذاب .. منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي ، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت منة فضالى ، فى الصور بمكياج جذاب لافت.

كانت الفنانة منة فضالي، قد أشادت بالفنان خالد النبوي بعد عرض فيلم تسجيلي، في موكب نقل المومياوات، ونشرت صورة للفنان خالد النبوي عبر صفحتها الشخصية انستجرام.

وعلقت منة فضالي ، علي الصورة قائلة : " الثقافة والاحترام والرقي وحب البلد بجد ابن مصر ابن النيل ابن البلد خالد النبوي شرف لينا ".

يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل.

ونشرت منة فضالي ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وكتبت عليها: " الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الأغراب اليوم وأحب أشكر مايسترو العمل المخرج محمد سامي، بأني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلى اختياره ليا ".

وتابعت: " حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب أكون قد اختيارك ، و سعيده إني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا أصدقاء وزملاء، ومنهم الفارس أحمد السقا ، وباشا مصر أمير كرارة، والقمر مي عمر ، وأحلي ريم سامي ، ودياب ، ومحمد جمعه ، وادورد ، وملك زاهر ، ومروة الأزلي ".

واختتمت: " شكرا شركة سينرجي.. مبروك وإن شاءالله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".



يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .