عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب .. منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي ، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات  انستجرام.

و ظهرت منة فضالى ، فى الصور بمكياج جذاب لافت.

كانت الفنانة منة فضالي، قد أشادت بالفنان خالد النبوي بعد عرض فيلم تسجيلي، في موكب نقل المومياوات، ونشرت صورة للفنان خالد النبوي عبر صفحتها الشخصية انستجرام.

 

وعلقت منة فضالي ، علي الصورة قائلة : " الثقافة والاحترام والرقي وحب البلد بجد ابن مصر ابن النيل ابن البلد خالد النبوي شرف لينا ". 

 

يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل.

 

ونشرت منة فضالي ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وكتبت عليها: " الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الأغراب اليوم وأحب أشكر مايسترو العمل المخرج محمد سامي، بأني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلى اختياره ليا ".

 

وتابعت: " حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب أكون قد اختيارك ، و سعيده إني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا أصدقاء وزملاء، ومنهم الفارس أحمد السقا ، وباشا مصر أمير كرارة، والقمر مي عمر ، وأحلي ريم سامي ، ودياب ، ومحمد جمعه ، وادورد ، وملك زاهر ، ومروة الأزلي ".

 

واختتمت: " شكرا شركة سينرجي.. مبروك وإن شاءالله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".


يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .

ترشيحاتنا

بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

اختبارات كوبر لـ 17 حكما راسبا باستاد القاهرة.. وإلغاء منصب المشرف

الدوري الإيطالي.. لوكاكو وسانشيز يقودان هجوم إنتر ميلان أمام كالياري

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بعد وقف رئيس حى مدينة 15 مايو .. تعرف على عقوبة مخالفة قرار وقف البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

بس يا بابا .. حرب التصريحات تشتعل بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد