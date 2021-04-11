مجلس النواب يوافق على تقرير لجان مشتركة بشأن قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

ومن جهة اخري أكد جبالي علي الاعضاء بضرورة الالتزام بالوقت المخصص لكل منهم، مشيرا إلي ازدحام جدول الأعمال اليوم.