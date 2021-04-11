توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام، نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز، في الصراع المحتدم بين العديد من الفرق، من أجل إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

ويلتقي اليوم أيضًا، بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد، وليستر سيتي في ضيافة وست هام يونايتد، ويحل آرسنال ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد.





