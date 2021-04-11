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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يحيل الموازنة العامة للجنة الخطة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022  إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022  العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة الى لجنة الخطة والموازنة.
 

وقرر رئيس البرلمان ، إحالة مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 55 مشروعا ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للانتاج الحربى، إلي لجنة الخطة والموازنة.

 

وأحال جبالي، مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الكحلاوى وأكثر من 60 نائب بتعديل قانون تنظيم بيوت الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة.
واحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن قانون المجلس القومى للسكان إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن وذوى الاعاقة ولجنة   الخطة والموازنة واللجنة التشريعية.

 

وأعلن المستشار جبالى، أنه أحال إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وآخرين بشأن تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.
 

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