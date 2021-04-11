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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نسر الأهلي .. شاهد مواصفات الجولدن إيجل الذي لا يقبل الهزيمة ولا يهاب منافسيه

صدى البلد

كشف ياسر الخوانكي  مؤسس نادي الصقار المصري، عن مواصفات نسر الأهلي، المتواجد على علم النادي الأهلي.

 

وقال ياسر الخوانكي في فيديو خاص لـ “ صدى البلد”: النسر الجولدن ايجل يتواجد على شعار أي حاجة مسيطرة، وطبعا الأهلي نادٍ مسيطر".

 

وتابع:" النسر إيرو هو  الوحيد المتواجد في الشرق الأوسط، وهو طائر يمتاز بصفات لا تتواجد في أي طائر آخر أو حتى أي طائر من  فصيلة جولدن إيجل، وهي القتال والسيطرة  من الدرجة الأولى، كما أنه لا يقبل الهزيمة  ولا يهاب منافسيه وهي ميزة يمتاز بها عن  الآخرين، ويقاتل دائما ليكون رقم 1".

 

في سياق آخر يستعد الأهلي حاليا، لمواجهة النصر، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر.

https://fb.watch/4OvwcXh_Z6/

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