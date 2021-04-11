بعد وقف رئيس حى مدينة 15 مايو .. تعرف على عقوبة مخالفة قرار وقف البناء

قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن مخالفة قرار وقف البناء له عقوبات فرضها قانون البناء الموحد رقم 121 لسنة 2008، في مادته 98 حتى المادة 106، صنفت الغرامات طبقا للمخالفات، حيث إنه إذا خالف المواطن قرار وقف البناء يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو غرامة مالية من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه طبقا لمساحة المبنى، ويترك لوكيل النيابة والقاضى أى العقوبتين.

وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة للموظفين إذا ثبت تخاذل الموظف عن أداء عمله، وعدم تحريره محضرا بالمخالفة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مخالفة قرار وقف البناء، فإنه يتم إيقافه من الوظيفة ثم عزله ثم يتم حبسه، وللقاضى ووكيل النيابة أن يختار إحدى العقوبتين.

وتابع: أن القانون ينص على معاقبة المقاولين المشتركين في مخالفة قرار وقف البناء بالحبس، حيث إنه يجب أن يكون مسجلا بالاتحاد العام للمقاولين، وهناك مهندسون مسجلون في الاتحاد كمقاولين.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم استكمال أعمال البناء للرخص السارية الموقوفة والتي تم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2021.

وأشار مدبولي إلى تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيقها .

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بإيقاف البير الفونس أسعد رئيس حي ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأصدرت محافظة الجيزة، بياناً ، مؤكدة قيام رئيس حي ١٥ مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرناؤوطي المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها الي النيابة العامة للتحقيق .