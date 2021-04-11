إنخفاض 10 درجات .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد انخفاض بدرجات الحرارة بأقل من المعدلات الطبيعية لهذا العام حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 21 درجة .



وأوضحت " شاكر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، ان الطقس الحالى يشهد انخفاض أكثر من 10 درجات مئوية مقارنة ب الأسبوع الماضى لافتة إلى أن الأرصاد حذرت من هذا الأمر الخاص ب تخفيف الملابس خاصة أن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير هذه الأيام ، لافتة إلى بداية من يوم الثلاثاء سيشهد الطقس ارتفاع بدرجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة .



وأشارت إلى أن الطقس يكون لطيفأ خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية ولكنه يسجل انخفاضأ أثناء ساعات الليل والصباح الباكر ، لافتة إلى أن طقس أمس السبت شهد نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية والذى زاد من الشعور ب برودة الطقس وأدى لاضطراب كامل بحركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط وارتفاع الأمواج 3 أمتار بمنطقة خليج السويس .



ولفتت لاستمرار درجات الحرارة ما بين 22 : 23 درجة على القاهرة مع الاستمرار ب الشعور ب البرودة خاصة أثناء الليل ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و 14 درجة .



وطالبت بتخفيف الملابس تدريجيأ حتى لا يتم الانخداع بدرجات الحرارة خاصة أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى مع سرعة الرياح على بعض المناطق الشمالية ، جنوب سيناء .

