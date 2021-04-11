عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنخفاض 10 درجات .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ،  إن الطقس الحالى يشهد انخفاض بدرجات الحرارة بأقل من المعدلات الطبيعية لهذا العام حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 21 درجة .


وأوضحت " شاكر "  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ،  ان الطقس الحالى يشهد انخفاض أكثر من 10 درجات مئوية مقارنة ب الأسبوع الماضى لافتة إلى أن الأرصاد حذرت من هذا الأمر الخاص ب  تخفيف الملابس  خاصة أن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير هذه الأيام  ، لافتة إلى بداية من يوم الثلاثاء سيشهد الطقس ارتفاع بدرجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة .


وأشارت إلى أن الطقس يكون لطيفأ خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية ولكنه يسجل انخفاضأ أثناء ساعات الليل والصباح الباكر ، لافتة إلى أن طقس أمس السبت شهد نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية والذى زاد من الشعور ب برودة الطقس وأدى لاضطراب كامل بحركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط وارتفاع الأمواج 3 أمتار بمنطقة خليج السويس .


ولفتت لاستمرار درجات الحرارة ما بين 22 : 23 درجة على القاهرة مع الاستمرار ب الشعور ب البرودة خاصة أثناء الليل ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و 14 درجة .


وطالبت بتخفيف الملابس تدريجيأ حتى لا يتم الانخداع بدرجات الحرارة خاصة أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى  مع سرعة الرياح على بعض المناطق الشمالية ، جنوب سيناء . 
 

الأرصاد الجوية الطقس تحذير

ترشيحاتنا

بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

اختبارات كوبر لـ 17 حكما راسبا باستاد القاهرة.. وإلغاء منصب المشرف

الدوري الإيطالي.. لوكاكو وسانشيز يقودان هجوم إنتر ميلان أمام كالياري

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بعد وقف رئيس حى مدينة 15 مايو .. تعرف على عقوبة مخالفة قرار وقف البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بس يا بابا .. حرب التصريحات تشتعل بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد