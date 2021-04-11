الإمارات تطلق أكبر حملة إطعام بالمنطقة.. تفاصيل

في 20 دولة

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن إطلاق أكبر حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه بلاده أطلقت حملة 100 مليون وجبة التي تعتبر أكبر حملة من نوعها للإطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.

وذكر بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "الإخوة والأخوات.. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة .. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط".

وأضاف: "نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة http://100millionmeals.ae".

ولفت: "سنعمل مع الجمعيات الانسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير ..إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير ".