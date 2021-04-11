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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطبيقات رمضانية تفيد المستخدم طوال الشهر الفضيل..تعرف عليها

صدى البلد

قال فيصل السيف، الخبير التكنولوجى، إن هناك العديد من التطبيقات الرمضانية تفيد المستخدم طوال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن التطبيقات الدينية مرتبطة بالعبادات خلال الشهر الكريم، من خلال ادارة واعداد جدول للعبادات المختلفة التى تتم خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت  إلى أن هناك تطبيق اسمه  my fitness  وهو يحسب عدد السعرات الحرارية فى الأطعمة التى يتم تناولها خلال فترة الإفطار.

وأضاف الخبير التكنولوجى، خلال حديثه ببرنامج " صباح العربية" المذاع على فضائية " العربية"، أن تطبيق مساجد يتيح التواصل مع المؤذن وأماكن الصلاة بسهولة، كما أشار إلى أن تطبيق أذكارى موجود على متجر التطبيقات من الممكن تنزيله على أى جهاز محمول ويحتوى على أذكار الصباح وأذكار المساء ومجموعة من الاذكار المختلفة للتشجييع على زيادة الشعائر الدينية.

وتابع أن تطبيق " استشهاد" يتيح من عليه البحث عن أى آية أو حديث له صلة بالموضوع الذى نريد الحديث عنه، كما أن التطبيق يظهر الدليل لكل آية ويجيب على كافة الاستفسارات حول القرآن والاحاديث النبوية.

 

وأشار إلى أن وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اطلقت تطبيق مساجد للبحث عن المساجد القريبة للمواطن ومعرفة اسم المؤذن بكل مسجد.

التطبيقات الرمضانية رمضان أدعية استقبال شهر رمضان التطبيقات الدينية عبادات شهر رمضان

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