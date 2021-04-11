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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالي المنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى قريتى (جزيرة الحجر بمركز شرطة الشهداء ، زاوية راذين بمركز منوف) بمحافظة المنوفية ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.
                                  
كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى 

قطاع الأحوال المدنية المجلس القومي لحقوق المرأة الرقم القومي مأموريات خارجية الحالات الإنسانية

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