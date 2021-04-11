لأول مرة.. سيدات "دجلة" يفزن ببطولة دوري الطائرة للقسم الثاني بدون هزائم

ونجح فريق وادى دجلة لسيدات السلة في الفوز في جميع مبارياته سواء على ملعبه أو خارج أرضه ليفوز بالميداليات الذهبية بسجل خالي من الهزائم فى إنجاز كبير يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.



ويضم فريق سيدات وادى دجلة لكرة الطائرة الفائز ببطولة الدوري العام للقسم الثاني اللاعبات "ريم إيهاب، ميا محمود، مي إبراهيم، جنة الله إيهاب، زينة حسام، دينا عماد، شروق محمد، رودينا شريف، زينة محمد، رنا إبراهيم، ملك محمد، فريدة زكريا، فريدة وائل، ملك البحيري، بسنت محمد، ملك هشام، شاهندة حاتم، جوليا أشرف.

ويشرف على تدريب الفريق جهاز فني يقوده الكابتن هاني مصيلحي، ويعاونه الكابتن عمرو الحناوي المدرب العام، الكابتن حسام شكري مدرب الفريق، الكابتن محمد الجمل المدرب المساعد، وكلا من مينا عيد المدير الإداري، أحمد سمير إداري الفريق، الدكتور أحمد عنتر والدكتورة ميرا جورج أطباء الفريق.