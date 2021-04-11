عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة.. سيدات "دجلة" يفزن ببطولة دوري الطائرة للقسم الثاني بدون هزائم

صدى البلد

 ونجح فريق وادى دجلة لسيدات السلة في الفوز في جميع مبارياته سواء على ملعبه أو خارج أرضه ليفوز بالميداليات الذهبية بسجل خالي من الهزائم فى إنجاز كبير يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.


ويضم فريق سيدات وادى دجلة لكرة الطائرة الفائز ببطولة الدوري العام للقسم الثاني اللاعبات "ريم إيهاب، ميا محمود، مي إبراهيم، جنة الله إيهاب، زينة حسام، دينا عماد، شروق محمد، رودينا شريف، زينة محمد، رنا إبراهيم، ملك محمد، فريدة زكريا، فريدة وائل، ملك البحيري، بسنت محمد، ملك هشام، شاهندة حاتم، جوليا أشرف.

 

ويشرف على تدريب الفريق جهاز فني يقوده الكابتن هاني مصيلحي، ويعاونه الكابتن عمرو الحناوي المدرب العام، الكابتن حسام شكري مدرب الفريق، الكابتن محمد الجمل المدرب المساعد، وكلا من مينا عيد المدير الإداري، أحمد سمير إداري الفريق، الدكتور أحمد عنتر والدكتورة ميرا جورج أطباء الفريق.

أندية وادي دجلة نادي وادي دجلة وادي دجلة أخبار الرياضة صدى البلد رياضة

ترشيحاتنا

بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

اختبارات كوبر لـ 17 حكما راسبا باستاد القاهرة.. وإلغاء منصب المشرف

الدوري الإيطالي.. لوكاكو وسانشيز يقودان هجوم إنتر ميلان أمام كالياري

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بعد وقف رئيس حى مدينة 15 مايو .. تعرف على عقوبة مخالفة قرار وقف البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بس يا بابا .. حرب التصريحات تشتعل بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد