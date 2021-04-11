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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احباط ترويج ١٤ طن ياميش رمضان و٣ طن لحوم فاسدة بالقاهرة

حملات تموينية
حملات تموينية

شن رجال مباحث التموين بالقاهرة حملة على الاسواق بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم .

وأسفرت الحملة عن ١٤ طن ياميش رمضان غير صالح للإستهلاك الآدمى ، و٣ طن لحوم فاسدة قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة .

بدأت جهود الحملة بضبط ٨ طن " تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحتيها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامةو٩ الاف عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" ، بحوزة صاحب مصنع لتعبئة التمور بدون ترخيص بمحافظة القاهرة. 
 

وايضا تمكنت القوات من ضبط ٥ طن "قمر الدين – زبيب – تين مجفف – فستق" معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص . 

كما تم ضبط ٣ طن "كبدة مجمدة و مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

مباحث التموين حملة على الاسواق رمضان الكريم ياميش رمضان للإستهلاك الآدمى

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