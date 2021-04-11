أمير الكويت يهنئ أمته بمناسبة حلول شهر رمضان.. ويعتذر لهم لهذا السبب

وجه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأحد، تهنئة للمواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية، نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين، تهنئة الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وأعلن الديوان عن اعتذار أمير البلاد، عن استقبال إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين لهذا العام وذلك التزاما بتعليمات السلطات الصحية وللظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع سائلا المولى عز وجل أن يرفع برحمته هذا الوباء ويزيل الغمة.