عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يهنئ أمته بمناسبة حلول شهر رمضان.. ويعتذر لهم لهذا السبب

أمير الكويت
أمير الكويت

وجه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأحد، تهنئة للمواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

وفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية، نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين، تهنئة الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

 

وأعلن الديوان عن اعتذار  أمير البلاد، عن استقبال إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين لهذا العام وذلك التزاما بتعليمات السلطات الصحية وللظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع سائلا المولى عز وجل أن يرفع برحمته هذا الوباء ويزيل الغمة.

الكويت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد شهر رمضان رمضان

موضوعات متعلقة

وفاة الأمير فيليب .. رسالة تعزية من أمير الكويت لملكة بريطانيا

ترشيحاتنا

بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

اختبارات كوبر لـ 17 حكما راسبا باستاد القاهرة.. وإلغاء منصب المشرف

الدوري الإيطالي.. لوكاكو وسانشيز يقودان هجوم إنتر ميلان أمام كالياري

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بعد وقف رئيس حى مدينة 15 مايو .. تعرف على عقوبة مخالفة قرار وقف البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

بس يا بابا .. حرب التصريحات تشتعل بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد