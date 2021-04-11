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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفي بوشناق وريهام عبد الحكيم

دار الأوبرا المصرية تحتفل بـ الرئيس التونسي اليوم

صدى البلد

تستقبل الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد المرافق له بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.

تبدأ الزيارة بجولة لتفقد متحف ومسارح دار الأوبرا المصرية بعدها يشهدا احتفالية فنية مصرية تونسية تقام في السادسة مساء على المسرح الكبير يحييها المطرب لطفى بوشناق والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

يحضر الاحتفالية اعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية بالقاهرة ويتابعها عدد من الاعلاميين والشبكات الاذاعية والفضائيات المصرية والعربية ووكالات الانباء العالمية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاتفاق مع نظيره التونسي قيس سعيد أعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، وبدأت وزارة الثقافة في إعداد أجندة للفعاليات الابداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.

الأوبرا الرئيس التونسي

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