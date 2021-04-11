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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. لوكاكو وسانشيز يقودان هجوم إنتر ميلان أمام كالياري

صدى البلد

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة كالياري، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإيطالي.

 

وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كالياري،على النحو التالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار - فريج - باستون

خط الوسط: دارميان - سينسي - بروزفيتش - إريكسن - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - ألكسيس سانشيز

 

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي، وقطع خطوة  جديدة نحو التتويج باللقب.

 

ولم يتذوق فريق إنتر ميلان طعم التعادل أو الهزيمة آخر 8 مباريات في الكالتشيو.

 

في المقابل يأمل كالياري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان، تمنحه دفعة قوية قوية خلال الفترة المقبلة للقتال من أجل الهروب من منطقة الهبوط.

 

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز إنتر ميلان على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.

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