بفستان مميز .. شاهد إطلالة ابنة بدرية طلبة في حفل زفافها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة ، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور الأهل والأصدقاء.

حرص مصمم الأزياء أحمد العقاد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، بصور جديدة لـ فستان زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة.

خطفت الأنظار ابنة بدرية طلبة في حفل زفافها بفستان قصير يصل أعلى الركبة وذي أكمام طويلة، وتميز بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل مما زاد من جاذبيتها.

انتعلت ابنة بدرية طلبة حذاءً أنيقًا ذا كعب عالي باللون الأوف وايت، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، وضع لها خبير التجميل عبدالله الرفاعي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها من أنامل مصفف الشعر شادي لحود.



