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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات وزير التنمية المحلية

غرامة فورية 4 الاف جنيه على المطاعم والكافيهات المخالفة للإجرءات الاحترازية وغلقها لمدة أسبوع

كافيه
كافيه

تستعد وزارة التنمية المحلية لإتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لقراراتها مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم ، حيث أعلنت عن تطبيق غرامات مالية وإغلاق للمنشات الغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد قال اللواء محمد شعراوى ، وزير التنمية المحلية أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين ، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم .

وأكد شعراوى على ضرورة التنبية على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط فى أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

عقوبات الحكومة ضد المخالفين

وقررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

وزير التنمية المحلية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا شهر رمضان الكريم

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