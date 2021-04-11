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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم الهبة يحصل على جائزة افضل فيلم افريقي في العالم 2021

صدى البلد

قدم فريق لوك سينما تيم لمهرجان كونتيننتال  Continental Film Festival بدولة الهند أحد أفلامهم وهو فيلم قصير بعنوان ( الهبة  - The Gift)، قصة وسيناريو وحوار وأخراج مؤسس الفريق المخرج خالد محجوب.

 

حاز الفيلم وأغنيته "ده قالولنا ان احنا بنات" على إعجاب وثناء إدارة المهرجان بعد أن توجوه بجائزة أفضل فيلم أفريقي في مارس 2021.

يذكر أن فيلم " الهبة "  تم قبوله في  مهرجانين بلندن ومهرجانين بلوس انجلوس مهرجان في ايطاليا ومهرجان في إسبانيا والمهرجان القومي للسينما المصرية.  

اشترك في التمثيل نخبة من الشباب متدربي ورشة لوك سينما تيم وذلك بالاتحاد مع نجوم الفريق امام وخلف الكاميرا  وكان ذلك في غضون احداث ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحجر الصحي والتوقفات  على جميع المنشآت والافراد في عام 2020 .  

وتدور فكرة الفيلم حول جريمة ختان الاناث في اطار درامي مؤثر مبرزاً بشاعة تلك العادة الذميمة وآثارها السلبية المدمرة و الممتدة بطول عمر الفتاة  سواء نفسياً او جسدياً او أسرياً. 

يأتي ذلك تزامناً مع قيام  الدولة المصرية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء  بتغليظ  عقوبة من يرتكب مثل هذه الجريمة في حق الفتيات في مبادرة محترمة وقورة لحماية حق الفتيات المصريات في الحياة بلا تشويه لأجسادهن وأنفسهن او تدمير لعلاقتهن الأسرية مستقبلاً . 

الفيلم تأليف وإخراج خالد محجوب، والمخرجة المنفذة  رشا يحي، ومساعد اخراج وائل عطا، رامي عاطف.


وشارك في التمثيل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم كوكي هاني، جوجو هاني، كيرو جون، رشا يحي، مارايان فايز، سارة ذكي، رامي عاطف، احمد شهاب، نفين فيكا.

 

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