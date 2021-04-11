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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال تفقدها مستشفيات الصعيد .. توجيهات جديدة من وزيرة الصحة بشأن مواجهة كورونا

هالة زايد
هالة زايد

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى عزل قفط المركزي، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت نسب إشغال المرضى بالمستشفى، للتأكد من توافر الأسرة الداخلية، وأسرة الرعاية لاستقبال المصابين، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بالمستشفى تبلغ 60% بالأسرة الداخلية، و50% من أسرة العناية المركزة، كما راجعت الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى بـ"تانك الأكسجين"، حيث تبلغ سعته  10 آلاف لتر، ويتم التوريد باستمرار طبقًا للاحتياج بالإضافة إلى توافر 40 أسطوانة أكسجين، كما تابعت توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة، كما أكدت للمرضى أهمية الحفاظ على تناول الوجبات الغذائية، وكذلك تناول الأدوية المقررة لهم ضمن بروتوكولات العلاج في أوقاتها المحددة مما يساهم في تحسن حالتهم الصحية وسرعة شفائهم.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمستشفى، موجهة الشكر لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، قائلة: "ممتنة لكم.. ومطمئنة على المرضى بوجودكم.. أنتم حائط الصد الأول في مواجهة للجائحة"، ومن جانبهم توجهت الفرق الطبية والتمريض بالشكر للوزيرة لدعمها الدائم لهم وما تبذله من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ولفت "مجاهد" إلى أن  الوزيرة  أوصت الأطقم الطبية بتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا لما له من تأثير في تحسين حالتهم الصحية، قائلة لهم: "مطمئنة على صحة المرضى بوجودكم"، كما أوصتهم بالحفاظ على حماية أنفسهم خلال مواجهة هذه الجائحة والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى.


وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة للتطوير، كما أكدت  حرصها على متابعة أعمال التطوير من خلال زياراتها الميدانية التي تجريها دوريًا.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد  لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد مستشفيات العزل

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