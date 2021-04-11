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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطورتها أكبر.. استشارى صدرية يحذر من الموجة الثالثة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا شديدة وسريعة الانتشار، ومن الممكن ألا تكون بقسوة الموجة الأولى والثانية للفيروس، ولكن سرعة انتشارها شديدة وتؤدى لإصابات بدرجة وخطورة أكبر، ومن الممكن أن تكون درجة الخطورة أعلى لدى أصحاب الأمراض المزمنة.


وأوضح الدكتور محمود البتانوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر فضائية مصر الأولى،  أن نسبة 90% من إصابات كورونا فى الوقت الحالى بسيطة وتشبه أمراض البرد العادى، ولكن هناك 10% من الممكن أن يصابوا بأمراض أكبر والتهابات رئوية ونقص في الأكسجين، لذا يجب القلق بحيث نلتزم بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن الموجة الثالثة دخلت بقوة والأعداد فى تزايد يومى فى المستشفيات وعلى مستوى المجتمع.


وأضاف أنه كلما تحور الفيروس تقل حدته، وهذا طبيعى وفقا للدورة الحياتية للفيروس، خاصة أنه كلما تزايدت أعداد المصابين تزايدت نسبة انتشار العدوى، وذلك بدرجات متفاوتة حسب طبيعة مناعة الشخص والقدرة على مقاومة الفيروس، وأشار إلى أن درجة إصابة الشخص بكورونا تعود أيضا لقوة أو ضعف الفيروس.

 

وأكد أن لقاح كورونا مهم للغاية للعودة للحياة الطبيعية، خاصة أنه آمن بدرجة كبيرة، وأخذ الموافقات من المنظمات العالمية تمهيدا لطرحه، مشيرا إلى أنه يعطي مناعة تدوم 6 أشهر على الأقل، ومن يتلقى التطعيم سيكون عرضة للفيروس ولكن بأعراض أقل. 

 

آثار فيروس كورونا أعراض لقاح كورونا الموجة الثالثة لكورونا

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