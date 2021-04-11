ننشر أول صورة شهادة تقنين أوضاع إصدارات الصحف القومية
ننشر أول صورة لشهادة أخطار تقنين أوضاع إصدارات الصحف القومية والتى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتم توزيع الشهادات على رؤساء تحرير الصحف القومية خلال الحفل الذى عقد بمقر الهيئة الوطنية للصحافة اليوم.
وعقدت الاحتفالية التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وقام بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفى كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجى، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.