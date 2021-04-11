رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة مئوية تأسيس الدولة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وبرلمان وشعب المملكة، بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.



وقال العسومي - في بيان صدر اليوم /الأحد/ - إن هذه المناسبة تمثل ذكرى وطنية عزيزة على العرب جميعاً وليس على الأردن فقط.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بمسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية على مدار المائة عام الماضية في كافة المجالات، وكذلك قدرتها على تجاوز الكثير من التحديات، في ظل قيادة حكيمة عززت من مكانة الأردن على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.



وثمن المواقف العروبية المخلصة للملك عبدالله الثاني بن الحسين وجهوده الدائمة لتعزيز مسيرة التضامن العربي، ودعم ومناصرة القضايا العربية أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المملكة الأردنية الهاشمية تدخل المئوية الثانية بخطى ثابتة يلتف فيها الأردنيون حول قيادتهم لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء التي انطلقت منذ قرن، وتحققت خلالها الكثير من الإنجازات التنموية على كافة المستويات، بدءاً من مرحلة التأسيس ومروراً بمرحلة البناء ووصولاً إلى مرحلة التعزيز والتنمية، لتقدم الأردن بذلك نموذجاً يُحتذى به في بناء دولة قوية ومتطورة وحديثة.