عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة مئوية تأسيس الدولة

، الملك عبد الله
، الملك عبد الله الثاني بن الحسين

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وبرلمان وشعب المملكة، بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.


وقال العسومي - في بيان صدر اليوم /الأحد/ - إن هذه المناسبة تمثل ذكرى وطنية عزيزة على العرب جميعاً وليس على الأردن فقط.


وأشاد رئيس البرلمان العربي بمسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية على مدار المائة عام الماضية في كافة المجالات، وكذلك قدرتها على تجاوز الكثير من التحديات، في ظل قيادة حكيمة عززت من مكانة الأردن على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.


وثمن المواقف العروبية المخلصة للملك عبدالله الثاني بن الحسين وجهوده الدائمة لتعزيز مسيرة التضامن العربي، ودعم ومناصرة القضايا العربية أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المملكة الأردنية الهاشمية تدخل المئوية الثانية بخطى ثابتة يلتف فيها الأردنيون حول قيادتهم لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء التي انطلقت منذ قرن، وتحققت خلالها الكثير من الإنجازات التنموية على كافة المستويات، بدءاً من مرحلة التأسيس ومروراً بمرحلة البناء ووصولاً إلى مرحلة التعزيز والتنمية، لتقدم الأردن بذلك نموذجاً يُحتذى به في بناء دولة قوية ومتطورة وحديثة.

رئيس البرلمان العربي الملك عبد الله الثاني المملكة الأردنية الهاشمية الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية

موضوعات متعلقة

قادة الإمارات يهنئون الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر

إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ الأزمة الأخيرة.. أول ظهور للعاهل الأردني والأمير حمزة

تفاصيل جديدة في عمومية اتحاد الكرة واختيار مجلس إدارة منتخب

إيران تستعد لطرح لقاحها ضد كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: تحصين 936 معلما بلقاح كورونا وإعادة فتح المدارس يوليو المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد