عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيو جاكمان يحتفل بمرور 25 عاما على زواجه.. صور

هيو جاكمان وزوجته
هيو جاكمان وزوجته

احتفل الممثل الأسترالي الشهير هيو جاكمان نجم سلسلة أفلام “إكس مين”،  بمرور 25 عاما على زواجه من الممثلة المسرحية ديبورا لي فورنيس، ونشر صورا من حفل زفافهما على حسابه بموقع فيسبوك. 

 

وعلق هيو جاكمان الذي يبلغ من العمر 52 عاما، على الصور قائلا: "الزواج منك ديب أمر طبيعي مثل التنفس، علمت منذ لقائنا الأول أن مصيرنا أن نكون سويا، وفي سنوات زواجنا الـ25، نما حبنا بشكل أعمق". 

 

وعبر هيو جاكمان عن امتنانه لمشاركة حياته وحبه مع زوجته إلى الأبد، معبرا عن حبه لها من كل قلبه، بعدما عاشا سويا حياة مليئة بالمرح والإثارة والمغامرة والبهجة. 

 

بداية قصة حب هيو جاكمان وزوجته 

 

التقى هيو جاكمان زوجته التي تبلغ من العمر 65 عاما، في 1995، وأقيم حفل زفافهما في 11 أبريل 1996، في ملبورن أستراليا، وتبنيا سويا طفلين بعد محاولات غير ناجحة في الإنجاب.

 

وصرح جاكمان من قبل عن سر استمرار حياته الزوجية، والسعادة التي يعبر عنها دائما في زواجه، موضحا أنه اتفق مع ديبورا منذ البداية على التناقش والتفاهم حول الأمور الجيدة لعائلتهما، والاتفاق عليها. 

 

وقال جاكمان إنه التقي زوجته في برنامج تمثيلي بأستراليا، وعرف خلال فترة قليلة أنهما سيكونان معا لبقية حياتهما، واقترح الزواج منها بعد 4 أشهر فقط من بداية علاقتهما. 

 

 

يمتدح هيو جاكمان زوجته في معظم لقاءاته الإعلامية، ويتحدث دائما عن كونه رجلا محظوظا للقائه بها قبل بداية مسيرته السينمائية والتمثيلية الناجحة، ليشتركا سويا في خطوات رحلتهما. 

 

أعمال هيو جاكمان

حقق هيو جاكمان نجاحا كبيرا على مدار مشواره الفني، ونال جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Les Misérables، عام 2013، ويستعد حاليا لتقديم الجزء الثاني من فيلمه الموسيقي الشهير The Greatest Showman.

 

حقق The Greatest Showman أرقاما مميزة في شباك التذاكر، بعد طرحه عام 2017، ووصلت إيراداته إلى حوالي 435 مليون دولار، ويقدم فيه شخصية مؤسس سيرك وفرقة موسيقية من غريبي الأطوار، وشارك في بطولته ميشيل ويليامز، زاك إيفرون، زيندايا، ريبيكا فيرجسون. 

 

 

أشهر أدوار هيوجاكمان هو تقديمه شخصية وولفرين الرجل الحديدي في سلسلة أفلام “إكس مين”، وأعمال منفصلة تتحدث عن أصول هذا البطل الخارق وتاريخ حياته. 

 

 

 

هيو جاكمان زوجة هيو جاكمان أعمال هيو جاكمان وولفرين سلسلة إكس مين

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر

إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ الأزمة الأخيرة.. أول ظهور للعاهل الأردني والأمير حمزة

تفاصيل جديدة في عمومية اتحاد الكرة واختيار مجلس إدارة منتخب

إيران تستعد لطرح لقاحها ضد كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: تحصين 936 معلما بلقاح كورونا وإعادة فتح المدارس يوليو المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد