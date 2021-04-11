هيو جاكمان يحتفل بمرور 25 عاما على زواجه.. صور

احتفل الممثل الأسترالي الشهير هيو جاكمان نجم سلسلة أفلام “إكس مين”، بمرور 25 عاما على زواجه من الممثلة المسرحية ديبورا لي فورنيس، ونشر صورا من حفل زفافهما على حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق هيو جاكمان الذي يبلغ من العمر 52 عاما، على الصور قائلا: "الزواج منك ديب أمر طبيعي مثل التنفس، علمت منذ لقائنا الأول أن مصيرنا أن نكون سويا، وفي سنوات زواجنا الـ25، نما حبنا بشكل أعمق".

وعبر هيو جاكمان عن امتنانه لمشاركة حياته وحبه مع زوجته إلى الأبد، معبرا عن حبه لها من كل قلبه، بعدما عاشا سويا حياة مليئة بالمرح والإثارة والمغامرة والبهجة.

بداية قصة حب هيو جاكمان وزوجته

التقى هيو جاكمان زوجته التي تبلغ من العمر 65 عاما، في 1995، وأقيم حفل زفافهما في 11 أبريل 1996، في ملبورن أستراليا، وتبنيا سويا طفلين بعد محاولات غير ناجحة في الإنجاب.

وصرح جاكمان من قبل عن سر استمرار حياته الزوجية، والسعادة التي يعبر عنها دائما في زواجه، موضحا أنه اتفق مع ديبورا منذ البداية على التناقش والتفاهم حول الأمور الجيدة لعائلتهما، والاتفاق عليها.

وقال جاكمان إنه التقي زوجته في برنامج تمثيلي بأستراليا، وعرف خلال فترة قليلة أنهما سيكونان معا لبقية حياتهما، واقترح الزواج منها بعد 4 أشهر فقط من بداية علاقتهما.

يمتدح هيو جاكمان زوجته في معظم لقاءاته الإعلامية، ويتحدث دائما عن كونه رجلا محظوظا للقائه بها قبل بداية مسيرته السينمائية والتمثيلية الناجحة، ليشتركا سويا في خطوات رحلتهما.

أعمال هيو جاكمان

حقق هيو جاكمان نجاحا كبيرا على مدار مشواره الفني، ونال جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Les Misérables، عام 2013، ويستعد حاليا لتقديم الجزء الثاني من فيلمه الموسيقي الشهير The Greatest Showman.

حقق The Greatest Showman أرقاما مميزة في شباك التذاكر، بعد طرحه عام 2017، ووصلت إيراداته إلى حوالي 435 مليون دولار، ويقدم فيه شخصية مؤسس سيرك وفرقة موسيقية من غريبي الأطوار، وشارك في بطولته ميشيل ويليامز، زاك إيفرون، زيندايا، ريبيكا فيرجسون.

أشهر أدوار هيوجاكمان هو تقديمه شخصية وولفرين الرجل الحديدي في سلسلة أفلام “إكس مين”، وأعمال منفصلة تتحدث عن أصول هذا البطل الخارق وتاريخ حياته.