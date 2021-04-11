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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمسرحية عرائس ضد العنصرية.. بدء فعاليات احتفالية يوم اليتيم بجامعة القاهرة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

بدأت فعاليات احتفالية يوم اليتيم التى تنظمها جامعة القاهرة، اليوم الأحد، بمسرحية عرائس هادفة تعلم الأطفال البعد عن العنصرية والتعصب الكروى ونبذ التنمر.


‎واستقبلت الجامعة 100 طفل من مؤسسة فاروق الباز لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

 

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رئيس جامعة القاهرة يستقبل 100 طفل ضمن احتفالية يوم اليتيم

‎ويتضمن برنامج الاحتفالية جولة للأطفال لأبرز معالم الجامعة، وتقديم عروض فنية، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم. 

 

ويشارك في الاحتفالية كليات: التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، كما يشارك اتحاد طلاب جامعة القاهرة وفريق مكافحة الإدمان بالاحتفالية.

 

واستقبل محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأطفال بالحرم الجامعى بالورود والتقط معهم بعض الصور التذكارية قبل بدء الحفل .

 

‎وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت أنه يجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي فى تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة، والأيتام بصفة خاصة.

حفل يوم اليتيم مسرحية عرائس جامعة القاهرة احتفالية يوم اليتيم الدكتور محمد عثمان الخشت

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