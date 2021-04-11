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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا: تحصين 936 معلما بلقاح كورونا وإعادة فتح المدارس يوليو المقبل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مسئول إندونيسي، اليوم الأحد، أن حوالي 936 معلمًا في منطقة بانجكا الإندونيسية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 بالتزامن مع تخطيط الحكومة بإعادة فتح المدارس في جميع أنحاء إندونيسيا يوليو المقبل.


وقال المتحدث باسم فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا في إندونيسيا "بوي ياندرا" - بحسب وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن إجمالي متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 يبلغ عددهم ألفا و 200 معلم، حيث استهدفتهم حكومة المقاطعة لتحصينهم باللقاح.


وأوضح أن المعلمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح يعملون في مدارس رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومدارس إعدادية.


ومن المقرر أن يستمر برنامج التطعيم غدًا، الاثنين، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل الجاري.

مسؤول إندونيسي لقاح كوفيد فيروس كورونا اندونيسيا

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إندونيسيا: تحصين 936 معلما بلقاح كورونا وإعادة فتح المدارس يوليو المقبل

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