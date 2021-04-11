عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أجر محمد إمام في رمضان

محمد عادل إمام في
محمد عادل إمام في مسلسل النمر

اعتاد النجم الكبير محمد إمام على تقديم أعمالاً ناجحة في الموسم الرمضاني ودائمًا ما تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وما يميز دائمًا مسلسلات النجم محمد إمام تنوعها الشديد ما بين الكوميدي والاكشن والدراما.

 

أجر محمد عادل إمام 

ولم يتوقف نجاحه على الدراما فقط ولكن استمر نجاحه أيضًا في السينما المصرية في دور العرض سواء داخل مصر أو خارجها، مما جعله حاليًا واحدًا من أعلى الممثلين أجرًا في رمضان من خلال مسلسله الجديد "النمر" والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني، حيث أن أجره يصل إلى 40 مليون جنيه مصري، ومن المنتظر أن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد ردود الأفعال المبدئية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأحداث المسلسل تبدأ مع محمد إمام، ثم يظهر «النمر»، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت لمن يقبض عليه.

 

مسلسل النمر بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسي.

مسلسل النمر أجر محمد عادل إمام مسلسلات رمضان 2021 هنا الزاهد محمد امام

ترشيحاتنا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث بطريق أسوان - القاهرة الصحراوي الغربي

الوطنية للصحافة تحتفل بتسليم شهادات تقنين أوضاع الصحف القومية

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر

إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ الأزمة الأخيرة.. أول ظهور للعاهل الأردني والأمير حمزة

تفاصيل جديدة في عمومية اتحاد الكرة واختيار مجلس إدارة منتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد