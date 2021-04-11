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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة : معدلات زيادة الإصابات بالفيروس بسيط .. لكنه مستمر أسبوعياً

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قالت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، إن منحى الإصابات مستقر بمحافظة قنا، بسبب حرص المسؤولين على المتابعة الدقيقة ، مشيرة إلى أن هناك 290 حالة منومة .

 وأضافت هالة زايد ، ، خلال حوارها الخاص المذاع على فضائية اكسترا نيوز  ، أن حالات التنفس الصناعى ليست كثيرة ، والادوية والمستلزمات الطبية متوفرة .

وأشارت إلى أنه من المهم أن نكون على أرض الواقع ومتابعة احتياج المرضى ، مؤكدة أن مخزون الأكسجين فى مصر مستقر ، ولدينا مخزون استراتيجى يكفى لمدة شهر ، منوهة إلى أن مخازن الأكسجين تم توفيرها وشبكة الغازات تم تطويرها فى المستشفيات .

وأكدت أن معدلات زيادة الإصابات بالفيروس بسيط ولكنه مستمر أسبوعياً ، ولابد من الحفاظ على كبار السن والاهتمام بالتخزينة والتجمعات بحدود فى الأعياد القادمة.

وشددت أنه لابد من الاهتمام بالصحة العامة ، لافتة إلى أن اللقاحات فى الصعيد لا يوجد إقبال عليها مثل القاهرة والإسكندرية ، ولكننا نتوسع فيها ونناشد كافة المواطنين بأخذ اللقاح .

اخبار توك شو الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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