وزيرة الصحة : معدلات زيادة الإصابات بالفيروس بسيط .. لكنه مستمر أسبوعياً

قالت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، إن منحى الإصابات مستقر بمحافظة قنا، بسبب حرص المسؤولين على المتابعة الدقيقة ، مشيرة إلى أن هناك 290 حالة منومة .

وأضافت هالة زايد ، ، خلال حوارها الخاص المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن حالات التنفس الصناعى ليست كثيرة ، والادوية والمستلزمات الطبية متوفرة .

وأشارت إلى أنه من المهم أن نكون على أرض الواقع ومتابعة احتياج المرضى ، مؤكدة أن مخزون الأكسجين فى مصر مستقر ، ولدينا مخزون استراتيجى يكفى لمدة شهر ، منوهة إلى أن مخازن الأكسجين تم توفيرها وشبكة الغازات تم تطويرها فى المستشفيات .

وأكدت أن معدلات زيادة الإصابات بالفيروس بسيط ولكنه مستمر أسبوعياً ، ولابد من الحفاظ على كبار السن والاهتمام بالتخزينة والتجمعات بحدود فى الأعياد القادمة.

وشددت أنه لابد من الاهتمام بالصحة العامة ، لافتة إلى أن اللقاحات فى الصعيد لا يوجد إقبال عليها مثل القاهرة والإسكندرية ، ولكننا نتوسع فيها ونناشد كافة المواطنين بأخذ اللقاح .