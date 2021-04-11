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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية : 22 حالة وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 22 حالة وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقالت الكيلة - في التقرير الوبائي حول الفيروس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأحد/ - إنه تم تسجيل 1672 حالة تعافٍ من الفيروس بما نسبته 88.0% من إجمالي الإصابات، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود 185 مريضًا في غرف العناية المكثفة بينهم 50 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعالج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة الغربية 557 مريضًا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الوزيرة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 140 ألفًا و932 مواطنًا بينهم 13167 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وزيرة الصحة الفلسطينية إصابة جديدة كورونا وكالة الأنباء الفلسطينية اللقاحات

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