إيران تستعد لطرح لقاحها ضد كورونا في هذا الموعد

كشف باحث إيراني أنه يجري حاليا صنع لقاح مضاد لفيروس كورونا في بلاده بتقنية متطورة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال الخبير الإيراني إن الأبحاث تجري بتقنية mRNA المتطورة من قبل مجموعة من الباحثين الايرانيين، متوقعًا أن يصل مرحلة الإنتاج مطلع الصيف القادم.

ذكر الخبير ورئيس جامعة إعداد المدرسين، محمد تقي أحمدي: يعمل فريق الباحثين في الجامعة، برئاسة مسعود سليماني، أحد العلماء البارزين في ايران، وبالتعاون مع مؤسسة بركة وجامعة الشهيد بهشتي، على تطوير لقاح مضاد لكورونا بتقنية mRNA.

وأضاف: هناك معرفة فنية لصنع لقاحات متطورة بتقنية mRNA في البلاد، ويستخدم اللقاح الجديد عن طريق استخدام جزءًا من جينومه لتحفيز جهاز المناعة، وقد تم استخدام تقنية mRNA لصنع لقاح فايزر.

وذكر أنه بالتعاون مع هذا العالم الإيراني، من المتوقع أن يصل هذا اللقاح إلى مرحلة الإنتاج في أوائل الصيف.

وتابع أحمدي قائلا: لقد خطت هذه الجامعة بشكل مباشر وغير مباشر خطوات جيدة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات المتطورة في كلية الطب، وسنرى في المستقبل القريب نتائج جيدة في هذا المجال.

و أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 21 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و70 ألفا و141 حالة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و177 حالة في وضع حرج.



وأضافت أنه تم تسجيل 258 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في إيران منذ بدء الجائحة إلى 64 ألفا و490 حالة.