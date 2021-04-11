الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وكالياري

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مباراة إنتر ميلان وكالياري، التي جمعهما على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسيطر إنتر ميلان على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 52%، وسدد 7 تسديدات منهم تصويبات على المرمى.

في المقابل سدد كالياري تسديدتين، منهم تصويبة بين القائمين والعارضة.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار - فريج - باستون

خط الوسط: دارميان - سينسي - بروزفيتش - إريكسن - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - ألكسيس سانشيز

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

ولم يتذوق فريق إنتر ميلان طعم التعادل أو الهزيمة آخر 8 مباريات في الكالتشيو.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز إنتر ميلان على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.