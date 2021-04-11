عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

12 سبتبمر الحكم على المتهمين في مقتل حارس محافظ البنك المركزي

مطرقة
مطرقة

حجزت محكمة النقض  نظر طعن متهمي قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم لجلسة 12 سبتمبر للحكم.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، قضت في 2017 بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.


والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: رجب فؤاد عِوَض، ورفعت طلعت علي زيدان، وحسين عِوَض حسين، وياسر عبد المنعم عبد الدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبو النجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفي محمد (هارب)، وهاني فؤاد عِوَض. 

 

كما تضمن حكم الجنايات آنذاك الحبس عامين للمتهمين أحمد بدر عبد الرحمن، ورضا جودة محمود، فيما برأت اثنين آخرين من القضية هما عمرو محمد يعقوب، وأسامة محمد إبراهيم.

 

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

محكمة النقض مقتل حارس محافظ البنك المركزي حكام الإعدام والسجن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة حكم الجنايات النيابة العامة القتل العمد

ترشيحاتنا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث بطريق أسوان - القاهرة الصحراوي الغربي

الوطنية للصحافة تحتفل بتسليم شهادات تقنين أوضاع الصحف القومية

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر

إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ الأزمة الأخيرة.. أول ظهور للعاهل الأردني والأمير حمزة

تفاصيل جديدة في عمومية اتحاد الكرة واختيار مجلس إدارة منتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

الزمالك يجهز شكوى رسمية للكاف بشأن أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد