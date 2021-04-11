الإعلان عن مواعيد العرض غدا .. نسرين طافش تروج لمسلسل المداح

شاركت الفنانة نسرين طافش ، متابعيها عبر انستجرام ببوستر مسلسلها الرمضاني "المداح " .



وكتبت نسرين طافش قائلة: "‬‏‪نلتقي في رمضان قريبا في مسلسل المداح خلال الشهر الفضيل، على شاشة قناة النهار و إي آر تي وتطبيق فيو، غدا سأعلن عن مواعيد عرض المسلسل بإذن الله #رمضان_كريم ".





يذكر أن مسلسل المداح للمطرب حمادة هلال ، ينافس فى دراما رمضان هذا العام، بعد أن قرر حمادة أن يقدم عملا مختلفا عن الأعمال التى قدمها من قبل.

ووجد حمادة ضالته فى مسلسل المداح، الذى يعود من خلاله إلى الدراما فى إطار اجتماعى ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية.