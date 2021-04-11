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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة في عمومية اتحاد الكرة واختيار مجلس إدارة منتخب

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة في إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية الجديد وانعقاد الجمعية العمومية.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

قال المصدر، إن آخر يوم في عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ٣١ يوليو المقبل بحسب تأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر خطابه الأخير.

وأضاف أن الدعوة من قبل مسؤولي الجبلاية إلى انعقاد جمعية عمومية لمناقشة اعتماد الميزانية السنوية ستكون قبلها ب ٤٥ يوما على أن تنعقد فى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

واستطرد: "يسعى رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على تفويض من الجمعية العمومية بالبقاء في منصبه والإشراف على العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأوضح أن انتخابات مجلس إدارة جديد لإدارة شؤون الجبلاية ستكون عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.

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