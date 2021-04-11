منذ الأزمة الأخيرة.. أول ظهور للعاهل الأردني والأمير حمزة

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة بن الحسين اليوم الأحد، في زيارة للأضرحة الملكية، منذ الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، زار الملك عبدالله الثاني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، صرح الشهيد لقراءة الفاتحة على الشهداء الأردنيين ضمن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية.

ووضع الملك إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول داخل الصرح، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن وثرى فلسطين.

ورافق الملك عبد الله كل من ولي العهد والأمير حسن بن طلال والأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين والأمير حمزة بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير راشد بن الحسن والأمير رعد بن زيد والأمير غازي بن محمد والأمير طلال بن محمد، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

وكان الأمير حمزة أعلن في وقت سابق، وقوفه خلف الملك عبدالله الثاني وولي عهده، بعدما قرر العاهل الأردني أن يوكل لعمه الأمير حسن التعامل مع تلك الأزمة.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي رسالة وقعها الأمير حمزة، يؤكد خلالها انتهاء الأزمة التي شغلت الشارع الأردني خلال الأيام الماضية.

وجاء في نص الرسالة التي وقعها الأمير حمزة: "لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين الذين نذروا أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله”.