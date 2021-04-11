أعراض القولون العصبي عند الرجال .. تعرف عليها

أعراض القولون العصبي عند الرجال من أكثر الأمراض شيوعا و أنتشار ، و يصاب البعض ننتيجة الضغط النفس أو ممارسة بعض العادات الغذائية و اليومية الخاطئة التي تؤدي إلي الإصابة بـ القولون العصبي.

وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية (IFFGD) ، يعاني ما بين 25 مليون و 45 مليون شخص في الولايات المتحدة من متلازمة القولون العصبي ، وواحد من كل ثلاثة ذكر، يؤثر على الرجال والنساء بطرق متشابهة ، ولكن هناك بعض الاختلافات.

يقترح بعض الباحثين أنه بسبب الاختلافات الهرمونية ، قد تكون القناة الهضمية الذكرية أقل حساسية لأعراض القولون العصبي، يعتقد البعض الآخر أن الرجال يتجنبون ببساطة طلب المساعدة و إبلاغ الطبيب بأعراض القولون العصبي.

أعراض القولون العصبي عند الرجال



قد يواجه الرجال المصابون بمتلازمة القولون العصبي مشكلة في العلاقة الجنسية الحميمة، قد يواجه الرجال المصابون بمرض القولون العصبي أيضًا صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم في العمل والمنزل والتزاماتهم الاجتماعية، هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

بشكل عام ، يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بالإسهال وتكرار التبرز ، ويقل احتمال تعرضهم للألم، يميل الرجال أيضًا إلى التعرض لمشاكل شخصية أكثر من النساء نتيجة لمتلازمة القولون المتهيج (IBS) ويكونون أقل عرضة لطلب الرعاية الطبية من النساء، وفقا لما جاء في موقع verywellhealth.

